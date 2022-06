Nandez lascerà il Cagliari, il neopromosso Monza sogna l'uruguagio: su di lui anche il Napoli

C'è anche il Monza in corsa per Nahitan Nandez, centrocampista uruguagio che questa estate lascerà il Cagliari.

C'è anche il Monza in corsa per Nahitan Nandez, centrocampista uruguagio che questa estate lascerà il Cagliari. La squadra di Silvio Berlusconi non è oggi la prima scelta del calciatore sulle cui tracce c'è anche il Napoli, ma ha palesato il suo interesse e - scrive 'La Nuova Sardegna' - sogna il colpaccio per il suo centrocampo.