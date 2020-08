Napoli a caccia di uno o due centrali: un vecchio pallino di Gattuso in cima alla lista

Il Napoli, dopo aver concretizzato la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City, dovrà muoversi concretamente per un difensore. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, in cima alla lista c'è Sokratis Papastathopoulos, che a Rino Gattuso piace dai tempi del Milan. Non è l'unico nome, comunque, in lista.