Napoli al lavoro per il rinnovo di Contini: un club di B lo ha chiesto in prestito

Il Napoli lavora per rinnovare il contratto di Nikita Contini, attuale terzo portiere azzurro. Stando a quanto appreso da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, l'estremo difensore e la società lavorano a un prolungamento fino al 2026. Per lui in seguito potrebbero aprirsi le porte del Lecco, che l'ha chiesto in prestito.