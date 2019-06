Napoli-Almendra, si intromette la Juve. Ma l'entourage preferisce gli azzurri

Augustin Almendra ha giocato solo 9 minuti nell'ultimo Mondiale Under 20 con l'Argentina e questo ha creato più di qualche dubbio nella staff mercato del Napoli, stando a quanto sostenuto oggi da Tuttosport. La situazione è in stand-by, ma ora è il Boca Juniors ad avere più fretta di chiudere. Sul classe 2000 ci sono anche Porto e Monaco, ma il Napoli resta la prima scelta.

INSERIMENTO - C'è da registrare anche un nuovo club interessato. Si tratta della Juventus, che avrebbe chiesto informazioni all'entourage del centrocampista argentino e starebbe valutando anche questa ipotesi, in attesa del nuovo allenatore. Chi lo assiste preferirebbe vedere Almendra al Napoli, privilengiando la pista azzurra, ma per ora Giuntoli ha frenato per convincere il Boca a cedere il ragazzo a meno di 20 milioni di euro.