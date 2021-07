Napoli ancora su Boga? AD Sassuolo: "Abbiamo richieste per lui e gli altri"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla in conferenza stampa a margine della conferenza stampa di presentazione di Alessio Dionisi, nuovo allenatore neroverde: "Buongiorno a tutti. Speriamo che questo sia un nuovo inizio per poterci incontrare di nuovo ma anche per vedere di nuovo la gente allo stadio. E' iniziata una nuova stagione e oggi abbiamo la presentazione di mister Dionisi, dobbiamo concentrarci su di lui quest'oggi. Abbiamo fatto una scelta portando avanti la nostra idea, di puntare sempre su allenatori giovani, emergenti e di grandi capacità. La scelta è stata fatta per le sue qualità, per l'espressione del suo calcio e abbiamo avuto modo di valutarlo in questi anni. Lo stiamo seguendo da un po' di tempo, dall'Imolese, al Venezia, fino alla vittoria del campionato di B con l'Empoli. Ha un background importante e la storia di questa società dice che puntiamo su allenatori emergenti e di qualità. Ci tengo a fare un ringraziamento a mister De Zerbi che ha chiuso questo triennio dandoci grandi soddisfazioni. Lo ringraziamo. Saremo i suoi primi tifosi. Ora dobbiamo pensare a una stagione nuova che sarà di rinnovi perché oltre all'allenatore ci sarà anche il cambio di qualche giocatore".

Locatelli?

"Ci stiamo godendo il momento della Nazionale. Di Locatelli ne parleremo quando finirà l'Europeo, vogliamo lasciarlo tranquillo fino a domenica".

Berardi?

"Abbiamo ricevuto offerte per Locatelli e per altri. L'obiettivo della società è sempre lo stesso che è quello di dare un giusto equilibrio tra il risultato sportivo e l'aspetto economico. Non dobbiamo stravolgere nulla. Abbiamo ceduto Marlon, una cessione importante a livello economico. Per Locatelli abbiamo ricevuto offerte importanti, tra queste una è molto avviata. Con la Juve ci siamo incontrati e ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima ma è tutto da valutare. Oggi il mercato italiano ha grandissime difficoltà, le offerte arrivano dall'estero, ed è chiaro che noi abbiamo giocatori appetiti da grandi club. Il mercato è ancora lungo, è prematuro dire o sapere cosa accadrà. Anche Berardi, Raspadori, Boga hanno richieste. E' motivo di vanto e di tranquillità perché vuol dire che come società abbiamo l'opportunità di pensare a un futuro che ci può dare garanzie dal punto di vista economico. La nostra politica è quella di cercare di non cedere tanti giocatori. Abbiamo già ceduto Marlon, non abbiamo necessità di doverne cedere un altro. Se ci saranno le giuste condizioni, perché è un triangolo tra chi compra, chi vende e il giocatore, se troviamo le condizioni giuste saremo felici e contenti tutti, se non le troveremo andremo avanti così perché non abbiamo la necessità di cedere giocatori".

Raspadori?

"Il mister deve stare tranquillo. Noi abbiamo sempre cercato di lavorare sul futuro. Sappiamo che possono arrivare offerte irrinunciabili ma siamo molto sereni. Parlando anche col mister vogliamo costruire una squadra che ci dia soddisfazioni. Raspadori viene dal nostro settore giovanile ed è fuori mercato".