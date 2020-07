Napoli attivissimo sul mercato: Osimhen in definizione, caccia alla prima scelta anche sull'esterno

Sono giorni già importanti per il mercato del Napoli. Nelle prossime 48 ore, infatti, il club partenopeo conta di chiudere l'operazione per Victor Osimhen, da mesi la primissima scelta per il ruolo di centravanti, la casella più importante dell'intera sessione estiva, per un'operazione da 60mln di euro che rappresenterebbe la più oneroso della storia azzurra. Dopo giorni di scetticismo, legati al cambio di procuratore, gli ultimi due giorni hanno portato alla svolta con i primi contatti ed una rapida intesa intorno ai 4mln di euro d'ingaggio bonus compresi. A confermare la fase di definizione della trattativa è stato il procuratore per l'Italia e intermediario dell'affare, Andrea D'Amico: "E' un'operazione su cui c'è il silenzio finché non viene finalizzata. E' una cosa in definizione - le parole a Kiss Kiss di D'Amico, per tanti anni anche agente di Gattuso -, ma non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte. Per Osimhen Napoli è la giusta piazza, non Liverpool".

CACCIA ALL'ESTERNO - Non solo l'attaccante. Un altro grande colpo il Napoli lo cerca per l'esterno offensivo, tenendo presente che bisognerà sostituire José Callejon in scadenza di contratto. Nonostante l'arrivo di Politano a gennaio, la società di De Laurentiis ha intenzione di fare un ulteriore investimento, sfruttando anche le possibili partenze di Younes e Lozano. Il profilo più gradito a Giuntoli è Jeremie Boga, classe '97 che il Sassuolo non intende cedere, ma in questo caso potrebbe essere la volontà del giocatore a fare la differenza. In alternativa sullo sfondo c'è il nome di Cengiz Ünder, altro talento '97, in uscita dalla Roma e che fu cercato dal ds del Napoli prima ancora dell'arrivo di Ounas.