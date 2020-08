Napoli bloccato in uscita, come tutta la A: Gattuso in ritiro con ben 5 centrali e 5 esterni d'attacco

La trattativa Gabriel, in procinto di trasferirsi all'Arsenal, è emblematica del mercato del Napoli ed in generale nel post-Covid di quello di tutta la Serie A, praticamente totalmente ferma e con rose extra-large da sfoltire. Il Napoli domani si radunerà e Gattuso da lunedì a Castel di Sangro avrà a disposizione - in attesa che si sblocchi il mercato - cinque centrali difensivi: Manolas, Koulibaly, Rrahmani, Maksimovic e Luperto. Stessa situazione, anzi forse ancora più complessa da sbrogliare, sugli esterni d'attacco: il Napoli attualmente ha in rosa Insigne, Lozano, Politano, Younes, Ounas, oltre a Tutino e Ciciretti ed altri rientranti da piazzare sul mercato. Sono almeno tre da vendere in quel ruolo, per poter davvero pensare di mettere a segno il doppio colpo Boga-Under come da settimane riportato da tanti media.