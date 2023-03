Napoli che vince non si cambia: da Spalletti agli uomini mercato, ADL blinda tutti

Spalletti firmerà fino al 2025, poi sarà anche il turno di Cristiano Giuntoli che avrà un nuovo accordo con la stessa durata dell'allenatore.

Avanti insieme. In attesa di quello che sarà un destino oramai segnato in campionato, per il quale è conto alla rovescia per far esplodere tutta la gioia che Napoli si porta dentro, soffocata, da troppi anni, Luciano Spalletti è pronto per firmare con il club di Aurelio De Laurentiis. Perché il progetto del tecnico di Certaldo ha convinto senza dubbi e riserve il numero uno della società campana e anche la dirigenza andrà avanti sullo stesso binario. Spalletti firmerà fino al 2025, poi sarà anche il turno di Cristiano Giuntoli che avrà un nuovo accordo con la stessa durata dell'allenatore.

Dirigenza confermata

Per il ds non mancavano le ipotesi d'addio, la strada verso la Juventus sembrava la più calda ma i recenti fatti extracalcistici che hanno investito la Vecchia Signora hanno portato il dirigente del Napoli a decidere senza remore di proseguire in Campania. E lo stesso vale chiaramente anche per l'uomo che, dietro le quinte, è stato artefice dei grandi colpi di mercato del club di De Laurentiis come Maurizio Micheli. Per un Napoli che vince, sogna, ed è destinato a confermare in toto i suoi punti cardine. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.