Napoli considera finita l'era-Callejon: futuro in Spagna, c'è un club in vantaggio su tutti

Il Napoli considera chiusa l'era-Callejon. L'esterno spagnolo a fine stagione, quando scadrà il suo contratto, andrà via. E, secondo La Gazzetta dello Sport, il suo futuro sarà in Spagna: Valencia in pole position grazie ad un'offerta da 3,5 milioni a stagione per due anni, ma ci sono anche Siviglia e Real Betis.