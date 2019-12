Napoli deciso su Amrabat, in serata appuntamento col Verona: ecco l'offerta per chiudere

Il Napoli oggi presenta Gattuso come nuovo tecnico, ma lavora parallelamente anche alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Nelle prossime ore infatti è fissato un nuovo appuntamento tra Napoli e Verona per Sofyan Amrabat: secondo quanto riportato da Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport gli azzurri vogliono chiudere subito l’acquisto del centrocampista per la prossima stagione. Pronta nuova offerta da 13 milioni più bonus per il classe '96 tra le rivelazioni di questo campionato.