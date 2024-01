Napoli-Dendoncker, Romano conferma: “Accordo in via di definizione con l’Aston Villa”

Il Napoli è vicino al prestito per Leander Dendoncker dall'Aston Villa. A confermarlo anche Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: “L’accordo comprenderà ance un’opzione per l’acquisto. Accordo in via di definizione tra i due club. Anche Dendoncker ha accettato la proposta del Napoli, in attesa di del trasferimento”.

🚨🟣 Napoli are closing in on loan deal to sign Leander Dendoncker from Aston Villa.



It will include a buy option clause.



Agreement being finalised between the two clubs — talks first called by @David_Ornstein.



