Napoli diviso tra Icardi, James e Pépé: per ADL non c'è fretta

DIMARO FOLGARIDA. Il ritiro del Napoli in Trentino sta volgendo al termine ma di campioni in Val di Sole non ne sono ancora arrivati. I tantissimi tifosi presenti a Dimaro Folgarida speravano di poter assistere ad un allenamento di uno dei big avvicinato al club azzurro nelle ultime settimane. «Bisogna stare calmi e non avere fretta», ha detto De Laurentiis sabato mattina ai tantissimi napoletani accorsi sulle montagne solandre. Sì perché James Rodriguez e Nicolas Pepé possono anche piacere tanto ma le trattative non sono così facili. Il presidente, però, si fida di Giuntoli e degli intermediari che stanno lavorando per i singoli elementi. Per El Bandito ce ne è uno veramente forte. Molto probabilmente il più forte in questo momento: Jorge Mendes. Per quanto riguarda il talento ivoriano, invece, si tratta con il Lille per capire come si può chiudere l’affare inserendo nella trattativa anche Ounas.



C’E' PURE MAURITO. Proprio così. Il Napoli non molla Icardi. De Laurentiis si è messo in testa di portarsi a casa l’argentino prima che se lo prenda la Juventus. Giuntoli è in continuo contatto con l’entourage del sudamericano e naturalmente con Marotta. Ai nerazzurri fa più comodo che il bomber vada da Ancelotti piuttosto che da Sarri. Conte se la può giocare bene con gli azzurri mentre contro i bianconeri avrebbe qualche difficoltà di troppo. Già così la Signora sembra imbattibile figurarsi se dovesse avere in rosa anche Icardi. Maurito, comunque, è stimolato molto dalla piazza partenopea. Certo, con la Juventus sarebbe sicuro di vincere almeno il campionato. In azzurro dovrebbe soffrire ma non ci sarebbe prezzo per emozionarsi nella patria che fu di Diego Armando Maradona. Qualcuno pensa che ad Ancelotti il puntero non piaccia ma non è vero. Poter avere una forza del genere in fase realizzativa sarebbe il top. Il presidente ci sta lavorando assieme a Giuntoli e non è detto che non ci riesca. Il mercato chiude il 2 settembre e può anche essere che con il passare dei giorni si possa arrivare ad un punto di incontro e piazzare un grande colpo.



PEPE'. La pista che porta al bomber della seconda forza della Ligue 1 è molto calda. De Laurentiis si è fatto due conti e ha deciso di scendere in campo per piazzare il colpo più importante della sua gestione. Mai aveva speso quasi ottanta milioni per un calciatore. Potrebbe accadere con questo ragazzo del ’95 che nell’ultima stagione ha fatto parlare di sè in terra francese. Ben ventidue gol in campionato e prestazioni sempre al top. Proprio questo boom ha fatto lievitare il suo cartellino in maniera esorbitante. Al punto di diventare l’oggetto del desiderio di don Aurelio. Se veramente si riuscisse a fare questo acquisto sarebbe un passo in avanti non indifferente per gli obiettivi del club partenopeo. Solo il fatto di poter mettere sul piatto della bilancia così tanti soldi fa capire come il Napoli sia cresciuto negli ultimi anni. Il Lille, comunque, è disposto a trattare. I francesi devono solo arricchirsi, poi toccherà al calciatore decidere dove andare. Di sicuro la presenza di Malcuit in azzurro potrebbe essere fondamentale per un trasferimento. I due sono molto uniti avendo giocato insieme proprio con il Lille.



EL BANDITO. James Rodriguez resta il sogno dei tifosi del Napoli. E naturalmente di Carlo Ancelotti. Il giocatore colombiano è diventato parte integrante del ritiro di Dimaro e ovuque ci siano capannelli di fan partenopei si parla di lui. «Arriva o non arriva?», si chiedono tutti. C’è tanto ottimismo ma pure chi è convinto che il presidente non riuscirà a convincere il Real a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Don Aurelio, però, è sereno perché convinto che la volontà del calciatore e l’esperienza di Mendes possano far chiudere l’affare. Non certo il 2 settembre. Magari un po’ prima. Portarlo eventualmente a Dimaro appare difficile poiché si va via il 27 mattina. Ma anche se dovesse arrivare a Ferragosto non sarebbe male. L’attesa sarà difficile ma alla fine conterà il risultato. E se James dovesse vestire la maglia azzurra ci sarebbe veramente l’apoteosi in città. L’entusiasmo salirebbe a mille e per il Napoli aumenterebbero le chance per poter lottare con la Juventus per lo scudetto.