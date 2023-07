Napoli e altre big d'Europa su Gabri Veiga? Ds Celta Vigo annuncia: "Non è in vendita"

"Da qui fino alla fine del mercato non so cosa succederà, ma è entusiasta di tornare".

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Gabri Veiga è uno dei nomi caldi del mercato estivo. Accostato in queste settimane a diversi club tra cui il Napoli, il centrocampista - protagonista agli Europei Under 21 con la casacca della Spagna - potrebbe invece proseguire la sua esperienza con il Celta Vigo.

In questo senso, sono decisamente indicative le dichiarazioni - riportate da Marca - del ds del Celta Juna Carlos Calero: "Gabri Veiga non è in vendita. In questo momento è in vacanza dopo aver gareggiato con l'Under 21, ma deve tornare il 25 luglio. Da qui fino alla fine del mercato non so cosa succederà, ma è entusiasta di tornare".