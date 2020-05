Napoli e Arsenal su un talento del Lille, la storia si ripete: concorrenza per Osimhen

L'Arsenal prova di nuovo a fare lo sgambetto al Napoli. Dopo Nicolas Pépé, i Gunners sono pronti ad ostacolare gli azzurri anche per Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille da tempo sul taccuino di Giuntoli. Come si legge sulle pagine del Daily Express infatti, l'Arsenal starebbe pensando al classe '98 per rimpiazzare Pierre-Emerick Aubameyang.