Napoli e Inter su Emerson, ma il Chelsea spara altissimo: fissato prezzo per cederlo

L'Inter insiste per Emerson Palmieri, ma il Chelsea non abbassa le pretese. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il terzino italo-brasiliano resta il nome cerchiato in rosso per la fascia mancina della squadra di Conte. Da Stamford Bridge, però, la richiesta resta di 30 milioni di euro. E i nerazzurri dovranno far cassa prima di potersi avvicinare a un'offerta di questo tipo. Sul terzino c'è anche il Napoli.