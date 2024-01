Napoli e Juve su Mangala, ma occhio al Galatasaray: ha già presentato un'offerta al Forest

Il mercato di gennaio sta per entrare nel vivo e anche le big, non solo in Italia, stanno cercando di rinforzarsi.

Il mercato di gennaio sta per entrare nel vivo e anche le big, non solo in Italia, stanno cercando di rinforzarsi. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland in Germania, Napoli e Juventus sono interessate a Orel Mangala, centrocampista di 25 anni in forza al Nottingham Forest. Nelle ultime ore però si è inserito anche il Galatasaray che, per anticipare la concorrenza, ha già presentato un'offerta formale agli inglesi.