Napoli (e non solo) su Thiago Motta, il Bologna si cautela: nel mirino un ex Roma

A Bologna si è svolto un summit, alla presenza del presidente Saputo, in cui ci si è confrontato con Thiago Motta. L’italo brasiliano ha ancora un anno di contratto con gli emiliani ma è anche oggetto di molti spifferi di mercato: dal Napoli al Psg fino alla Juventus. Anche in questo caso si è discusso di programmi e dell’intenzione reciproca di voler continuare insieme, con l’impegno di rivedersi tra qualche giorno. Al di là della stima reciproca, il Bologna non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato di fronte a un eventuale addio e tiene in caldo Eusebio Di Francesco. A riportarlo è Tuttosport.