Napoli era forte sul '99 Soumaré che è ai ferri corti col Lille: può partire in estate

Boubakary Soumaré e il Lille sono ai ferri corti. Il centrocampista, obiettivo di molti club (tra cui il Napoli) nelle scorse finestre di mercato, è stato escluso da mister Galtier per l'ultima partita di campionato: "C'è una situazione che non voglio commentare. Negli anni, ci sono state tensioni tra il giocatore e il suo club. La gestiremo all'interno e troveremo una soluzione. In queste condizioni, ho deciso di lavorare su altre opzioni per questa settimana", il commento del tecnico. A questo punto tutti i club interessati possono tornare alla carica per il forte centrocampista classe '99.