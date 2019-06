Napoli era interessato al giovane Angelino, ma il Man City esercita la recompra

Il Manchester City si muove sul mercato e secondo quanto riportato da La Voz de Galicia il club è pronto a esercitare la clausola di recompra per Angeliño. L'esterno spagnolo, 22 anni, era stato ceduto al PSV Eindhoven un anno fa per 5,5 milioni e adesso verrà riscattato per 12. Sul giocatore c'era anche l'interesse del Napoli.