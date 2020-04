Napoli era su Veretout, il francese: "C'erano altri club, poi ho parlato con Fonseca"

Intervistato da Eurosport, il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato dei motivi che lo hanno spinta ad accettare i giallorossi nonostante le tante offerte ricevute, tra cui quella del Napoli: "C'erano altri club, è vero. Poi ho avuto un colloquio con l'allenatore al telefono, ha fatto molte cose per me. È molto importante per un giocatore. Ho anche amici italiani che mi hanno dato consigli dicendo che la Roma è un grande club. Ho avuto l'opportunità di giocarci contro in queste ultime stagioni con la Fiorentina e ho potuto vedere che giocare all'Olimpico di fronte ai tifosi è qualcosa di enorme. Il mio riscatto è stato formalizzato di recente e ne sono molto contento”.