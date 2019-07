"Napoli farà un bel po' di quattrini con la cessione di Vinicius": Alvino anticipa l'addio dell'attaccante

Napoli pronto a monetizzare con la cessione di Vinicius. Lo afferma Carlo Alvino, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli afferma come l’attaccante brasiliano, il cui agente è Jorge Mendes, è pronto ad essere ceduto con il “Napoli che farà un bel po’ di quattrini” da utilizzare poi per il mercato in entrata.