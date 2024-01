Napoli in corsa per il prestito di Mangala: perché il belga può arrivare

Il centrocampista belga Orel Mangala può diventare una occasione di calciomercato in questo mese di gennaio

Il centrocampista belga Orel Mangala può diventare una occasione di calciomercato in questo mese di gennaio. Molto dipenderà dal confronto che il calciatore classe '98 avrà nei prossimi giorni con l'allenatore Nuno Espirito Santo, tecnico alla guida del Nottingham Forest dallo scorso 20 dicembre. Da quando c'è stato il cambio di tecnico, Mangala ha perso il suo posto da titolare: 45 minuti contro il Bournemouth, una manciata contro il Manchester United, in panchina contro Newcastle e Blackpool. Decisamente pochi per un calciatore che fino a quel momento era stabilmente tra i titolari e che, nell'anno dell'Europeo, vuole continuare a giocare.

Ecco perché nei prossimi giorni Mangala si confronterà con l'allenatore e la dirigenza. Se Nuno Espirito Santo e il club di Premier League daranno il via libera alla sua cessione in prestito, a quel punto l'ex Stoccarda diventerebbe una occasione per due club di Serie A che hanno già mostrato grande interesse: Juventus e Napoli. Le due società sono interessate a Mangala ma a patto, appunto, che l'operazione possa chiudersi in prestito con diritto di riscatto.

Oltre alle due società italiane, occhio anche all'interessamento del Galatasaray che già la scorsa estate provò a portarlo in Turchia. Ad oggi però nessuna trattativa è ancora entrata nel vivo: tutto dipenderà dal confronto tra Mangala e il suo allenatore. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.