Napoli in seconda fila per il gioiellino della SPAL Prati: ci sono altre due di A in pole

Juventus e Cagliari sarebbero i club con maggiori chances di arrivare all'acquisto del cartellino di Matteo Prati, giovane promessa della SPAL

TuttoNapoli.net

Juventus e Cagliari sarebbero i club con maggiori chances di arrivare all'acquisto del cartellino di Matteo Prati, giovane promessa della SPAL che lascerà gli estensi dopo la retrocessione in Serie C: come riportato da Il Mattino, sul centrocampista classe 2003 ci sarebbe anche il Napoli, ma i partenopei sarebbero attualmente in seconda fila nella corsa all'acquisto del ragazzo.