Napoli interessato all'attaccante 2001 Moro, ma c'è un altro club in pole

Entra nel vivo la trattativa per portare Luca Moro, giovane attaccante (classe 2001) oggi al Catania ma di proprietà del Padova, al Monza. Secondo quanto riportato da PadovaSport fra il club brianzolo e quello veneto, infatti, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima in vista del mercato estivo per una cessione a titolo definitivo a fronte di un pagamento di 2,5 milioni di euro più bonus legati alla futura rivendita. Il Monza, però, non è l'unico club interessato all'attaccante: in corsa ci sono anche Pisa, Napoli, Sassuolo e Atalanta.