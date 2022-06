Napoli, Juve e Roma su Berardi: il Sassuolo individua il sostituto (che piace anche a Giuntoli)

È pronto a scatenarsi un vero e proprio domino degli esterni offensivi in questa nuova pazza estate di calciomercato.

È pronto a scatenarsi un vero e proprio domino degli esterni offensivi in questa nuova pazza estate di calciomercato. Come scrive stamane Tuttosport, il primo nome per sostituire Domenico Berardi (piace a Roma, Napoli e Juventus) in casa Sassuolo è infatti Riccardo Orsolini. Il Bologna lo valuta 15 milioni di euro e, a sua volta, potrebbe andare poi su Aleksej Miranchuk dell'Atalanta, vecchio pallino del nuovo ds rossoblù Sartori.