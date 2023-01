Napoli-Juventus, è sfida anche sul mercato: piace lo stesso gioiellino in difesa

Napoli-Juventus non si è conclusa al triplice fischio del direttore di gara venerdì sera. E potrebbe avere un altro vincitore.

Napoli-Juventus non si è conclusa al triplice fischio del direttore di gara venerdì sera. E potrebbe avere un altro vincitore. Sul mercato le due formazioni sono in lizza per Jakub Kiwior dello Spezia. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri sarebbero in vantaggio per il difensore degli Aquilotti che chiederebbero circa 20 milioni di euro. Il giocatore però potrebbe avere uno sponsor importante sotto la Mole, ovvero il connazionale Szczesny che gli avrebbe già parlato.