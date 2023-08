Napoli lontano, Romano: "Lo Celso verso la permanenza al Tottenham"

Difficilmente Giovani Lo Celso lascerà il Tottenham, si allontana dunque l'ipotesi Napoli per il centrocampista. Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, scrive su Twitter: "Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, è contento della permanenza di Giovani Lo Celso. Giudizio positivo sul centrocampista argentino, probabile la sua permanenza agli Spurs. Servirebbe un tentativo importante per cambiare l'atteggiamento del club nei confronti di Lo Celso nelle ultime giornate".

Ange Postecoglou, happy with Giovani Lo Celso to stay at Tottenham. Positive feedback on Argentine midfielder who’s likely to continue at Spurs ️🇦🇷 #THFC



It’d take an important bid to change club stance on Lo Celso in the final days. pic.twitter.com/FBEm6fm0al