Napoli-Lozano, Gazzetta: "C'è da convincere anche la sua signora"

Hirving Lozano ha fatto breccia nel cuore di Carlo Ancelotti, che l'ha richiesto ad Aurelio De Laurentiis. E quest'ultimo farà di tutto per accontentarlo. Per portarlo al Napoli, però, non c'è da convincere soltanto l'attaccante messicano, ma anche la sua famiglia. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:



"Il mercato ha sempre gli stessi protagonisti, magari «nemici» che poi diventano «alleati». Raiola è uno di questi, con lui si parla di Fares ma soprattutto di Lozano, che ha un ventaglio di ipotesi da vagliare, e di Insigne, che non ha offerte soddisfacenti. Il Napoli spera che il messicano si convinca a venire in Italia (c’è da convincere anche, se non soprattutto, la sua signora)".