Napoli-Lozano, Il Mattino: ADL ha evitato di pagare la clausola, affare da 40mln

Il Napoli si appresta ad accogliere Hirving Lozano, il cui arrivo in Italia è previsto per la giornata di domani, per poi svolgere le visite mediche mercoledì. Secondo Il Mattino, il Napoli è stato bravo in quest'affare in quanto avrebbe evitato il pagamento dell'intera clausola di risoluzione, andando a risparmiare qualcosina. L'operazione, infatti, è stata conclusa con un esborso di 40 milioni, che finiranno nelle casse del PSV, e un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più una serie di bonus, alcuni facilmente raggiungibili come un altro piazzamento in Champions League, che faranno lievitare lo stipendio fino ai 4 milioni.