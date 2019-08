Napoli-Lozano, ricca commissione per Raiola. E ADL ha dovuto anche lottare per ridurla

Anche nell'affare Lozano, il Napoli ha dovuto lottare per ridurre le commissioni dell'agente del giocatore, Mino Raiola. Secondo quanto si legge su Repubblica, infatti, ADL ha lottato non poco per comprimere a 4mln gli onorari al procuratore che di solito chiede molto di più. La Figc due mesi ha fa stimato al 3% il tetto agli agenti, a Raiola sarebbero dovuti quindi 1,2mln, ma non va così.