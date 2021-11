Napoli-Mandava, Schira: "Non rinnova, prima proposta di contratto da Giuntoli"

ll contratto di Reinildo Mandava con il Lille scade a giugno 2022 e non c'è accordo per il rinnovo, scrive il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schirà annunciando l'addio del laterale: "Il terzino sinistro è tentato di partire e firmare per un nuovo club. Il Napoli è in trattativa con lui e gli ha offerto un contratto di 4 anni (€ 1,5M/anno)".