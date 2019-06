Napoli-Manolas, CorMezz: "La Roma deve vendere entro il 30 giugno"

Il Napoli sta pensando al possibile sostituto di Raul Albiol, che tornerà in patria, e il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è Kostas Manolas della Roma. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su un dettaglio importante: "Nei colloqui con Raiola si è parlato anche di Manolas che alla Roma ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro. Il club giallorosso ha bisogno d’incassare 40-45 milioni entro il 30 giugno, la cessione di Dzeko all’Inter non basta. Manolas ha espresso il suo gradimento per l’ipotesi Napoli ma è sempre piaciuto a Sarri, c’è, la concorrenza della Juventus poiché De Ligt dell’Ajax sembra diretto al Psg".