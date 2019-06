Napoli-Manolas, da Roma: "Pretattica ADL perché sa che il difensore verrà venduto"

La Roma ha bisogno di cedere un calciatore importante entro il 30 giugno e, proprio per questo, sta tenendo vivi i contatti con il Napoli, che però chiede uno sconto sulla clausola rescissoria di Kostas Manolas. Secondo l'edizione odierna de Il Tempo, le parole di De Laurentiis sul prezzo del giocatore fanno parte di una strategia. Il presidente azzurro sa che la sua posizione è più forte perché il club giallorosso deve per forza effettuare una cessione entro la fine del mese. E per questo non è un miraggio l'inserimento di Diawara.