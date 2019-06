Napoli-Manolas, Gazzetta: "Si può chiudere: si tratta sul prezzo di Diawara ed il conguaglio alla Roma"

Il Napoli avanza per Kostas Manolas. A fornire gli ultimi aggiornamenti è la versione on line della Gazzetta dello Sport: "Cristiano Giuntoli ha provato l’affondo con la Roma e pare che sia sulla buona strada per chiudere l’ingaggio di Kostas Manolas. I 36 milioni della clausola verranno corrisposti, ma soltanto parte in contanti, perché l’operazione dovrebbe comprendere anche una contropartita tecnica, rappresentata da Amadou Diawara, il centrocampista guineano, che andrebbe ad occupare il ruolo di metodista lasciato vacante dal mancato rinnovo del contratto a Daniele De Rossi. Bisogna capire, però, quanto verrà valutato Diawara e quanto contante il Napoli dovrà garantire alla Roma. In ogni modo, l’impressione è che la trattativa si chiuderà quanto prima".