Napoli-Mazzocchi, da Salerno frenano: distanza ampia tra ADL e Sabatini

TuttoNapoli.net © foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com Il Napoli è alla ricerca di un laterale per dare l'ok al Genoa per il prestito di Alessandro Zanoli, come accaduto nella scorsa stagione a gennaio col passaggio alla Sampdoria. Il principale obiettivo è Pasquale Mazzocchi della Salernitana, ma - riferiscono i colleghi di Tuttosalernitana - al momento la distanza tra domanda e offerta appare troppo elevata. De Laurentiis offre un milione, Sabatini ne chiede almeno quattro.