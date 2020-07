Napoli-Milan, è sfida anche sul mercato: i due club interessati a Rashica

Napoli-Milan non sarà solo il posticipo di domani sera, ma anche sfida mercato per Milot Raschica, esterno offensivo del Werder Brema. A riportarlo è il portale Milannews.it: "La sfida di domani sera contro il Napoli di Rino Gattuso è sarà relativo al campo, ma fuori dal rettangolo verde, le due società osservano lo stesso giocatore. Si tratta di Milot Rashica del Werder Brema. Un profilo che Rangnick ha osservato a lungo in Bundesliga e i contatti con l’entourage del kosovaro. Il ds del Werder ha annunciato che c’è una trattativa con un club, il Milan non demorde ed ha ingaggiato la corsa all’esterno".