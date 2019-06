Napoli nella lista di pretendenti per Bogdan del Livorno: c'è il Torino in vantaggio

Il Torino fa sul serio per Luka Bogdan, ma la concorrenza non manca ed è sicuramente importante. Come riporta Tuttosport, sul difensore classe 1996 del Livorno avrebbero infatti messo gli occhi anche Roma, Napoli e soprattutto Sassuolo.



Alternativa Juan Jesus - L'alternativa per i granata resta il solito Juan Jesus della Roma, un'opzione frenata però dal caso Petrachi e dalle ambizioni dello stesso giocatore brasiliano, che preferirebbe continuare a disputare le coppe europee. Continua dunque il toto-difensore in casa Torino, con Mazzarri in attesa di un rinforzo fondamentale.