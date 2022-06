Napoli-Ospina, distanza ampia: tutte le alternative al colombiano

L'entourage di Ospina pare intenzionato a monetizzare dalla scadenza del contratto e non mancano delle proposte intorno ai 3mln di euro

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Così come per Koulibaly, Fabian e Mertens, il Napoli attende una risposta anche da parte di David Ospina all'ultima offerta di rinnovo del contratto. Il portiere colombiano è in scadenza al 30 giugno e la sua permanenza rappresenta una delle richieste di Luciano Spalletti che - dopo l'infortunio ad inizio campionato di Meret, titolare designato - ha poi puntato fortemente sull'ex Arsenal limitando all'Europa League l'alternanza tra i pali.

Distanza ampia

Più che la richiesta triennale, le parti sono lontane sulla parte economica. L'entourage di Ospina pare intenzionato a monetizzare dalla scadenza del contratto e non mancano delle proposte intorno ai 3mln di euro, ma per il momento da campionati come quello arabo e giù di lì. Non trovano grossi riscontri per ora i rumors su un posto da dodicesimo al Real Madrid che ora sembra avere altre priorità.

Le alternative

Difficile possa essere Meret, che comunque resterebbe solo con la certezza di una maglia da titolare. Il Napoli valuta l'inserimento di un portiere come Sirigu alle sue spalle, ma l'ipotesi potrebbe concretizzarsi anche con l'arrivo di un nuovo numero uno ed il nome che circola negli ultimi giorni è quello di Vicario, '96 rivelazione dell'ultimo campionato e che l'Empoli riscatterà dal Cagliari per 10mln.