Napoli-Parma, anche quest'anno asse caldo? Il ds punta altri due azzurri

Potrebbe essere caldo anche quest'estate l'asse tra Parma e Napoli. Dopo i tanti giocatori azzurri presi nelle scorse sessioni di mercato, il direttore sportivo Daniele Faggiano starebbe guardando in casa Napoli per due attaccanti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Adam Ounas e Fernando Llorente restano due obiettivi crociati, ma come andiamo ripetendo ormai da giorni, si potranno attendere novità di mercato solo dopo che sarà definito il passaggio di proprietà.