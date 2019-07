Napoli-Pépé, Repubblica: offerta importante, Ounas contropartita. Cifre e dettagli

Carlo Ancelotti ha messo in cima alla lista delle sue preferenze Nicolas Pepé. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui da Napoli sarebbe arrivata un'offerta molto importante: 60 milioni cash più il cartellino di Adam Ounas (valutato circa 20 milioni). Il Lille ha preso seriamente in considerazione la proposta, ma l'affare è complesso e va trovato anche un accordo con il calciatore, che non ha escluso a prescindere l'ipotesi di trasferirsi in Serie A. La concorrenza del PSG spaventa, ma il Napoli ci spera.