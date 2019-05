Napoli pronto a cambiare i terzini: due obiettivi in Italia, si segue ancora Lazaro dell'Hertha

Il Napoli potrebbe cambiare un paio di profili sulle fasce difensive e gli occhi sono sia dentro che fuori dai confini nazionali. In Italia piacciono Lazzari della SPAL e Di Lorenzo dell'Empoli, mentre guardando anche in altre campionati troviamo l'austriaco Lazaro dell'Hertha Berlino, che il Napoli segue da un po'. Uno dei nomi nuovi per la fascia azzurra potrebbe arrivare da questo ventaglio e a riportarlo è Il Mattino.