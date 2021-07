Napoli pronto all'addio di Ospina: due soluzioni italiane oltre a Vaclik già bloccato

Il Napoli lavora anche sui portieri per farsi trovare pronto in caso di partenza di David Ospina, in scadenza di contratto tra un anno. Per rimpiazzarlo - secondo il Corriere dello Sport - si valutano sia le soluzioni italiane Consigli e Sirigu, sia il numero uno della Repubblica ceca, Vaclik col quale c'è già un’intesa. In scadenza con il Siviglia e dunque libero e opzionato in attesa di una decisione finale.