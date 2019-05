Napoli-Quagliarella, zero contatti: due i favoriti per l'attacco

In settimana Aurelio De Laurentiis ha lanciato l'idea Fabio Quagliarella per l'attacco del Napoli. Il Mattino però frena su questa indiscrezione, specificando che ancora non c'è stato nessun contatto né con l'attaccante né con la Sampdoria. La situazione va tenuta sott'occhio, ma per l'attacco i nomi favoriti sono quelli di Rodrigo de Paul e Josip Ilicic, sebbene con caratteristiche diverse dall'ex azzurro.