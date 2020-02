Napoli record sul mercato, grazie anche agli obblighi di riscatto di Rog, Inglese e Verdi

Al Napoli di De Laurentiis va il record di speso nel mercato di gennaio. Oltre 90mln di euro, considerando anche i bonus, e per Repubblica il dato non deve sorprendere: "Il club azzurro ha già la garanzia di incassare circa 80mln di euro dai giocatori dati via in estate in obbligo di riscatto: come i 18mln per Rog, i 20 per Inglese e Verdi ed i 18 per Ounas dal Nizza (in questo caso diritto di riscatto, ndr)".