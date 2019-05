Napoli-Rodrigo, arrivano conferme ma possono inserirsi Barça e Atletico

Arrivano conferme sulla volontà del Napoli di acquistare Rodrigo dal Valencia. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Valencia ha deciso di vendere il calciatore in questa sessione di mercato: sarà probabilmente l’ultima, considerando i suoi 28 anni, per incassare una cifra importante con la sua cessione, necessaria anche per far quadrare il bilancio di fronte al Fair Play Finanziario della UEFA.

Al momento, i valenciani pretendono circa 50 milioni di euro per il suo cartellino ed hanno confermato l’interesse concreto del Napoli. Quello partenopeo non è però l’unico club sulle sue tracce: anche Barcellona e Atletico, infatti, lo seguono da tempo, ma ad oggi non si sono fatti avanti con una proposta d’acquisto.