Napoli-Roma, duello sul mercato: i due club si sfidano per un talento portoghese

La Roma di Tiago Pinto e Mourinho guarda in Portogallo per rinforzare la rosa del 2021-22. Come riporta Sportmediaset, infatti, i giallorossi avrebbero messo nel mirino il giovane terzino sinistro Nuno Tavares. Classe 2000, il talento del Benfica è seguito anche dal Napoli, ma il nuovo dirigente capitolino potrebbe sicuramente sfruttare la sua corsia preferenziale col suo ex club.