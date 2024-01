Napoli-Samardzic, ci siamo: c'è già la cifra dell'ingaggio e la durata dell'accordo

Il Napoli è vicino al primo colpo del mercato invernale per provare a cambiare il trend di questa stagione

Il Napoli è vicino al primo colpo del mercato invernale per provare a cambiare il trend di questa stagione. Secondo l'esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira, il talentuoso Lazar Samardzic si avvicina a grandi passi verso la maglia azzurra. De Laurentiis spinge per provare a chiudere la trattativa al più presto ed i dialoghi delle ultime ore sono molto positivi. Per il centrocampista serbo è già pronto un contratto fino al 2028 (trattata anche la cifra dell'ingaggio per una cifra intorno ai 2,1mln di euro a stagione).