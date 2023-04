Napoli sfida il Milan anche sul mercato: duello aperto per un talento dell’Empoli

In vista della prossima stagione, il Milan vorrebbe una valida alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra

In vista della prossima stagione, il Milan vorrebbe una valida alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra e un profilo che piace molto in via Aldo Rossi è quello di Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli che sta giocando un'ottima stagione. Il problema, come riporta Tuttosport, è il suo prezzo, vale a dire 15 milioni di euro, una cifra troppo alta secondo i rossoneri.