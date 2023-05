Napoli su Accardi se va via Giuntoli: a suggerirlo è stato lo staff dell'attuale ds

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Arrivano conferme sul forte interesse da parte del Napoli per il ds dell'Empoli Pietro Accardi in caso di addio anticipato da parte di Giuntoli. L'attuale ds azzurro è in cima ai pensieri della Juventus e dunque De Laurentiis si sta da tempo guardando intorno. Addirittura sarebbero state persone vicine allo stesso Giuntoli a suggerire il nome al presidente del Napoli.

Accardi fino a ora aveva sempre ricevuto proposte da squadre simili all'Empoli, mentre un'eventuale approccio da parte del Napoli cambierebbe sicuramente i piani del dirigente attratto dalla possibilità di andare a lavorare da una realtà provinciale come quella empolese a quella dei campioni d'Italia. A riportarlo è l'edizione empolese de La Nazione.