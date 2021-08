Napoli su Anguissa e mollato Amrabat che ora può finire alla Sampdoria

Colloquio milanese tra la Fiorentina e la Sampdoria per il possibile passaggio di Sofyan Amrabat in blucerchiato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW poco fa Danele Pradè e Joe Barone hanno infatti parlato da vicino con Daniele Faggiano, direttore sportivo della Samp. I viola vogliono cedere il marocchino e a Genova il giocatore potrebbe ritrovarsi, dopo l'ultima complicata stagione in viola.